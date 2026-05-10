Число погибших полицейских у здания участка в Пакистане выросло до 15

В пакистанском городе Банну (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) террористы подорвали заминированный автомобиль у полицейского поста. Погибли не менее 15 стражей порядка, еще трое получили ранения.
По данным газеты Dawn, боевики протащили начинённую взрывчаткой машину прямо в ограждение поста, после чего началась интенсивная перестрелка. В момент нападения на объекте находились 18 полицейских — из них 15 погибли, трое пострадали.
Взрыв полностью уничтожил укрепления и бронемашину, серьёзно повредил соседние здания. В местных больницах объявили чрезвычайное положение. Власти усилили меры безопасности по всему городу и установили дополнительные блокпосты.
Ранее сообщалось о 12 погибших, однако позже данные уточнили. Провинция Хайбер-Пахтунхва регулярно страдает от вылазок радикалов, и эта атака стала одной из самых кровавых против местной полиции за последнее время.
