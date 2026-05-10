Хинштейн: Над Курской областью за сутки уничтожены 98 украинских БПЛА

В Курской области за сутки силы противовоздушной обороны сбили 98 беспилотников. Регион также подвергался артиллерийским ударам и атакам с применением взрывных устройств, несмотря на перемирие по случаю Дня Победы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 мск 9 мая до 09:00 мск 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа. 102 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

Несмотря на интенсивность ударов, погибших и пострадавших в результате происшествий не зарегистрировано. При этом отмечаются локальные разрушения на территории региона.

В районе села Дурово Рыльского района повреждено остекление жилого дома, в селе Крупец пострадал зерновой склад. В деревне Рыжевка зафиксированы повреждения фасада и крыши дома, выбиты окна, также пострадала хозяйственная постройка.

Ранее в Курской области в результате атаки беспилотника пострадали два человека. Инцидент произошёл в городе Льгов, где дрон атаковал автозаправочную станцию. Травмы получили начальник пожарной части и ещё один мужчина.

