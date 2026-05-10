Летающие остановки и снег в мае: мощный ураган накрыл ХМАО, Пермь и Тюмень

По информации SHOT, без электричества ранее оставались около 150 населённых пунктов в Пермском крае и ещё 20 — в Свердловской области. Причиной аварий стал мокрый снег в сочетании с ураганом: упавшие стволы оборвали линии электропередачи. Сейчас там продолжаются восстановительные работы. Для ликвидации последствий в некоторые районы Прикамья направили дополнительные бригады из краевой столицы. В соседней Свердловской области электроснабжение уже вернули в полном объёме.