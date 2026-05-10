Медики поднялись на борт судна со вспышкой хантавируса

Ранее лайнер встал на якорь в порту Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова).
Власти Испании разработали специальный протокол для эвакуации людей с лайнера. Они также заверили, что прибытие MV Hondius к берегам Канарских островов не несет риск для местного населения. Ожидается, что после завершения эвакуации судно примерно с 30 членами экипажа отправится в Нидерланды, где будет проведена его дезинфекция.
Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
В апреле лайнер направился из города Ушуайя (Аргентина) в конечный пункт круиза — на Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.