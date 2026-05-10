Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В смерти начальника отдела управления ветеринарии НСО Тура не нашли криминала

Уголовное дело после проверки возбуждать не стали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске закончили проверку обстоятельств смерти 43-летнего Сергея Тура. Он занимал должность руководителя отдела в областном управлении ветеринарии. Правоохранители изучили ситуацию и не нашли в случившемся следов криминала. На основании этих данных было решено не возбуждать уголовное дело. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в региональной прокуратуре.

Сергей Тур возглавлял отдел, который занимался организацией мероприятий по борьбе с болезнями животных и паразитами. Он отвечал за важные направления в работе ведомства. О его смерти стало известно в конце апреля. Коллеги покойного подтвердили эту информацию и выразили свои соболезнования.

Прощание с начальником отдела прошло 1 мая. Гражданскую панихиду провели в большом зале на улице Кропоткина. Почтить память руководителя пришли многие сотрудники управления и знакомые.