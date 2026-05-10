Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн

Как стало известно журналисту Волга Ньюс, следствие установило масштабную схему похищения денег. Причем в рассматриваемом судом уголовном деле названы еще не все соучастники. Происходило же, по версии следствия, примерно следующее. Некий человек в 2024 г. создал преступное сообщество, чтобы похищать деньги людей через телефонное мошенничество. В сообщество он набрал «сотрудников», которые должны были представляться будущим жертвам работниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Центробанка и правоохранительных органов. В сообществе была своя иерархия, конспирация и подразделения.
Так, первым функционально и территориально обособленным структурным подразделением стал «колл-центр». Его участники звонили людям через мессенджеры и просто по телефону.
Они говорили своим жертвам, будто бы некие третьи лица пытаются похитить у них деньги. Дальше сообщалось о необходимости «защиты на безопасном счете», «декларирования» и «аккредитации» денежных средств. А потом аферисты вынуждали сообщать проверочные коды от портала «Госуслуги», снимать наличные с банковских счетов и передавать «наличку» махинаторам или отправлять ее через курьерскую службу.
Вторым структурным подразделением группировки были «курьеры и обеспечение». В эту группу входили три подгруппы. Участники занимались непосредственно получением денег от потерпевших, появляясь на встречах с жертвами и показывая поддельные удостоверения работников государственных служб, передавая потерпевшим заведомо ложные документы (акты приёма-передачи денежных средств), обеспечивали перевозку соучастников и похищенных денежных средств, занимались арендой конспиративного жилья, получали посылки от курьеров и выводили похищенные деньги через криптовалюты.
По версии следствия, вторым структурным подразделением руководили мужчины по фамилиям Злобин и Игонин (они в числе нескольких задержанных сейчас и находятся на скамье подсудимых). Они привлекали соучастников, в числе которых были мужчины по фамилиям Невзоров, Борисов, Буркацкий, Абациев, Петров, Быданов, Мастюгин и другие люди из разных городов.
У жертв похищали крупные суммы. Например, женщина по фамилии Журавлева лишилась более 6 млн рублей. А вот у членов московской семьи Катамадзе выманили 47 млн рублей. Изначально один из злоумышленников позвонил Катамадзе М. Н. от имени работника маркетплейса. Звонивший сказал, якобы нужно выбрать пункт выдачи заказа и получил от Катамадзе проверочный код из смс-сообщения портала «Госуслуги». Позже Катамадзе обнаружил в персональных данных на «Госуслугах» доверенность на имя неустановленного лица, которую он не оформлял. Дальше Катамадзе в интернет-поисковике нашел интернет-страницу, которую принял за официальный сайт Роскомнадзора. Катамадзе позвонил по номеру телефона, указанному на этой странице, где неустановленные соучастники, входящие в первое структурное подразделение преступного сообщества «колл-центр», сообщили Катамадзе, что переключат его на специалиста. Позже с Катамадзе связался человек, представившийся работником Финмониторинга. Звонивший сказал, что кто-то пытался похитить деньги Катамадзе, поэтому нужно выполнить несколько действий. Дальше с Катамадзе связывались и другие сердобольные «сотрудники госструктур», даже якобы из ФСБ. Мужчину долго обманывали и убеждали, что нужно отдать деньги для сохранности. В итоге он отправлял преступникам «наличку» курьерской службой.
На заседания в суд от Ольги Серовой ходит ее представитель, адвокат Алексей Дубовитченко, который сам ранее работал в правоохранительных структурах. А вот пенсионерка не планирует являться в заседания, ссыпаясь на плохое самочувствие.
Интересно, что «Самарские городские электрические сети», которыми ранее руководила Серова, недавно фигурировали в СМИ и в другом ключе. Речь идет о попытке прокуратуры через суд вернуть электросетевое хозяйство муниципалитету. В 1997 г. город передал в аренду объекты электросетей Самарские городские электрические сети«, а в 2014 г. компанию выкупила “Самарская сетевая компания” Владимира Аветисяна.