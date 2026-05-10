Появились подробности о масштабном сообществе, обманувшем самарскую пенсионерку на 421 млн

У жертв похищали крупные суммы. Например, женщина по фамилии Журавлева лишилась более 6 млн рублей. А вот у членов московской семьи Катамадзе выманили 47 млн рублей. Изначально один из злоумышленников позвонил Катамадзе М. Н. от имени работника маркетплейса. Звонивший сказал, якобы нужно выбрать пункт выдачи заказа и получил от Катамадзе проверочный код из смс-сообщения портала «Госуслуги». Позже Катамадзе обнаружил в персональных данных на «Госуслугах» доверенность на имя неустановленного лица, которую он не оформлял. Дальше Катамадзе в интернет-поисковике нашел интернет-страницу, которую принял за официальный сайт Роскомнадзора. Катамадзе позвонил по номеру телефона, указанному на этой странице, где неустановленные соучастники, входящие в первое структурное подразделение преступного сообщества «колл-центр», сообщили Катамадзе, что переключат его на специалиста. Позже с Катамадзе связался человек, представившийся работником Финмониторинга. Звонивший сказал, что кто-то пытался похитить деньги Катамадзе, поэтому нужно выполнить несколько действий. Дальше с Катамадзе связывались и другие сердобольные «сотрудники госструктур», даже якобы из ФСБ. Мужчину долго обманывали и убеждали, что нужно отдать деньги для сохранности. В итоге он отправлял преступникам «наличку» курьерской службой.