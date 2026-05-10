В Новосибирской области размыло дорогу к селу Золотая Грива

В Чулымском районе Новосибирской области из-за паводка размыло временную дорогу к селу Золотая Грива. Произошло это в ночь на 10 мая. Сейчас проехать к населенному пункту невозможно ни на каком транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.