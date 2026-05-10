Кражу перстня из спальни волгоградки раскрыли полицейские

Полицейские Среднеахтубинского района раскрыли кражу ювелирного изделия. 32-летняя жительница города Краснослободска обратилась к правоохранителям 29 апреля. С момента преступления прошло к тому времени семь месяцев.
Женщина сообщила, что неизвестный пробрался в её спальню и похитил золотой перстень и больше 45 тысяч рублей ещё 23 сентября 2025 года.
Участковые уполномоченные полиции установили, кто мог похитить имущество пострадавшей. Подозреваемой оказалась 20-летняя местная жительница. Когда девушку задержали, она призналась, что гостила в тот день у своей знакомой. А когда хозяйка вышла из комнаты, взяла перстень и скрылась.
«Похищенное злоумышленница сдала в скупку, а вырученные деньги потратила. В настоящее время драгоценность возвращена законной владелице», — сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело. В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, за кражу девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Пока она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
