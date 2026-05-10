В Ленинградской области катер врезался в берег, пострадали две женщины

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Катер врезался в берег Невы в Кировском районе Ленинградской области, пострадали две женщины, по факту инцидента проводится проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в воскресенье в акватории реки Невы вблизи села Отрадное в Кировском районе Ленинградской области.

«Произошло столкновение маломерного судна с берегом. На борту судна находились пассажиры. В результате инцидента две женщины, находившиеся на борту судна, получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следственные органы проводят проверку.

«Следователем Западного МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего», — добавили в ведомстве.

СК