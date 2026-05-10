В нацпарке «Красноярские Столбы» 9 мая спасли двоих пострадавших

Спасатели оказали помощь 42-летнему мужчине и 26-летней девушке.

9 мая спасатели оказали помощь двоим пострадавшим в национальном парке «Красноярские Столбы».

Как сообщили в КГКУ «Спасатель», специалисты доставили 42-летнего мужчину, который получил травму голеностопа на лестнице в районе Первого Столба, до личного автомобиля, припаркованного на ул. Свердловской. Сильно ободравшей руку 26-летней девушке, покорявшей скалу Ермак, спасатели обработали рану и наложили повязку.

«В очередной раз просим посетителей “Красноярских Столбов” не покорять вершины нацпарка без подготовки и специального снаряжения», — обратились к гражданам сотрудники учреждения.