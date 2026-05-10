Пожар в лесу Чернобыльской зоны отчуждения тушат третий день

Госслужба по ЧС в пятницу сообщила, что огонь охватил более 1,1 тысячи гектаров леса в этой зоне.
«В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.
Отмечается, что огнем уже пройдено 1,2 тысячи гектаров. На распространение возгорания влияют погодные условия, в частности засушливая погода и резкие порывы ветра.
В пятницу Минлесхоз Беларуси заявил, что интенсивные дожди помогли стабилизировать пожароопасную обстановку в лесах на границе с Украиной.
Также Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщил, что радиационная обстановка в республике остается стабильной.