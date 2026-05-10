Пожар в лесу Чернобыльской зоны отчуждения тушат третий день

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Пожар в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине не удается потушить уже третий день, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Источник: Sputnik.by

Госслужба по ЧС в пятницу сообщила, что огонь охватил более 1,1 тысячи гектаров леса в этой зоне.

«В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.

Отмечается, что огнем уже пройдено 1,2 тысячи гектаров. На распространение возгорания влияют погодные условия, в частности засушливая погода и резкие порывы ветра.

В пятницу Минлесхоз Беларуси заявил, что интенсивные дожди помогли стабилизировать пожароопасную обстановку в лесах на границе с Украиной.

Также Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщил, что радиационная обстановка в республике остается стабильной.