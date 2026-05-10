Завершено расследование по громкому делу об убийстве семьи в Атырауской области

Завершено досудебное расследование по громкому делу об убийстве семьи из села Жангельдин в Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Nur.kz

«Досудебное расследование завершено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе этого года стало известно об исчезновении семьи из четырех человек в Атырауской области — мужчины, его жены и их двоих взрослых детей. Сначала нашли тела пожилых супругов, а затем были обнаружены и тела их детей.

В убийстве подозревают бывшего зятя Султана Сарсемалиева. Он и его экс-супруга Акбаян Мукангалиева были доставлены в Казахстан из Индонезии.

В МВД назвали мотив преступления — длительные бытовые конфликты. В ведомстве добавили, что проверяется возможная причастность младшей дочери погибших супругов Акбаян Мукангалиевой к трагедии.

Оба подозреваемых были направлены на судебно-психологическую экспертизу. Акбаян Мукангалиеву отправили в Институт судебной экспертизы в Алматы. Султана Сарсемалиева признали вменяемым.

По данным прокуратуры региона, убийства членов семьи были совершены не одновременно: между первым и последующими эпизодами прошло несколько месяцев.

Следствие полагает, что преступление совершено подозреваемым единолично. На телах погибших зафиксированы множественные колото-резаные ранения, нанесенные кухонным ножом.