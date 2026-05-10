Житель Бобруйска застрелил рысь во время охоты на кабана. Суд назначил наказание

По данным обвинения, в конце января 2026 года мужчина охотился на кабана возле одного из населенных пунктов Осиповичского района. Там он заметил рысь и выстрелил в нее из охотничьего карабина, хотя знал, что животное включено в Красную книгу Беларуси и охота на него запрещена.