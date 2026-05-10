Житель Бобруйска застрелил рысь во время охоты на кабана. Суд назначил наказание

В Осиповичском районе вынесли приговор 40-летнему жителю Бобруйска, который застрелил рысь во время загонной охоты на кабана.

Источник: Смартпресс

Дело рассматривали в выездном судебном заседании, гособвинение поддержала прокуратура.

По данным обвинения, в конце января 2026 года мужчина охотился на кабана возле одного из населенных пунктов Осиповичского района. Там он заметил рысь и выстрелил в нее из охотничьего карабина, хотя знал, что животное включено в Красную книгу Беларуси и охота на него запрещена.

Ущерб окружающей среде оценили в 300 базовых величин — 13,5 тыс. рублей. Обвиняемый добровольно возместил эту сумму и в суде полностью признал вину.

Суд Осиповичского района признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 282 УК Беларуси — незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначили 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Кроме того, мужчину на 2 года 6 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с охотой, и назначили штраф 100 базовых величин — 4,5 тыс. рублей.

Охотничий карабин с цифровым прицелом ночного видения, который принадлежал обвиняемому, конфисковали в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.

Рысь в Беларуси остается краснокнижным видом, но с 2025 года охота на нее была разрешена в особом режиме и только при соблюдении установленных правил. Smartpress.by писал, что в сезон охоты на рысь отвели 57 особей, но добыли только 6; в БООР тогда назвали сезон «полным провалом».