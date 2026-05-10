Британский флот сообщил об атаке на грузовое судно вблизи Катара

Находящийся в Персидском заливе балкер подвергся атаке у побережья Катара, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Источник: Reuters

«UKMTO получила сообщение об инциденте в 23 морских милях (около 45,5 км. — РБК) к северо-востоку от Дохи, Катар», — говорится в сообщении.

В результате инцидента на судне возник небольшой пожар, который впоследствии был потушен. Капитан балкера сообщил, что пострадавших нет, негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано.

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник утверждает, что поврежденный сухогруз принадлежит США и идет под американским флагом.

В начале апреля у берегов Дохи атаке подвергся танкер. Судно находилось примерно в 31,5 км от катарской столицы. По заявлению военных, угрозы для экипажа в результате инцидента не возникло, однако корпус судна получил повреждения.

В начале мае экипаж одного из танкеров также сообщил о попадании в судно неизвестных снарядов в Ормузском проливе. В момент атаки судно находилось примерно в 144 морских км от города Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.

Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше