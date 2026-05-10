Британский флот сообщил об атаке на грузовое судно вблизи Катара

«UKMTO получила сообщение об инциденте в 23 морских милях (около 45,5 км. — РБК) к северо-востоку от Дохи, Катар», — говорится в сообщении.
В результате инцидента на судне возник небольшой пожар, который впоследствии был потушен. Капитан балкера сообщил, что пострадавших нет, негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано.
Иранское агентство Fars со ссылкой на источник утверждает, что поврежденный сухогруз принадлежит США и идет под американским флагом.
В начале апреля у берегов Дохи атаке подвергся танкер. Судно находилось примерно в 31,5 км от катарской столицы. По заявлению военных, угрозы для экипажа в результате инцидента не возникло, однако корпус судна получил повреждения.
В начале мае экипаж одного из танкеров также сообщил о попадании в судно неизвестных снарядов в Ормузском проливе. В момент атаки судно находилось примерно в 144 морских км от города Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.