Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у Петропавловской крепости

Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у стен Петропавловской крепости во время посадки. Инцидент произошел 9 мая на Заячьем острове в Петербурге около 18:20. Из-за порывов ветра, вызванных лопастями вертолета, сначала не устояла одна из берез, а затем в воду улетела и детская коляска — охнувшая мать попыталась ее поймать, но поскользнулась и упала на траву. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор».