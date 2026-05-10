Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у Петропавловской крепости

Трагедии удалось избежать — ребенка внутри не оказалось.

Источник: Комсомольская правда

Вертолет сдул детскую коляску в Кронверкский пролив у стен Петропавловской крепости во время посадки. Инцидент произошел 9 мая на Заячьем острове в Петербурге около 18:20. Из-за порывов ветра, вызванных лопастями вертолета, сначала не устояла одна из берез, а затем в воду улетела и детская коляска — охнувшая мать попыталась ее поймать, но поскользнулась и упала на траву. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор».

— Мимо проплывал катер. Капитан поспешил на помощь, но сел на мель, — рассказали в телеграм-канале.

К счастью, трагедии удалось избежать — малышка сидела на руках у отца. Видео поделились очевидцы. На кадрах четко виден номер на бортовом хвосте вертолета. По информации из открытых источников, такие воздушные суда обычно используются для чартерных перевозок.