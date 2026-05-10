Бастрыкин запросил доклад о проверке по жалобам жителей Выксы на завышенные платежи за электроэнергию

Местные жители считают, что им включают в плату за электричество чужие долги.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по информации о мошеннических действиях в Выксе. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Поводом стали публикации в социальных медиа. Жители города сообщили, что пожилым гражданам выставляют завышенные суммы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды. В начисления также могли включить задолженность неплательщиков.

Следственные органы СК России по Нижегородской области уже проводят проверку по признакам мошенничества. Руководитель регионального следственного управления Айрат Ахметшин должен доложить главе ведомства о ходе проверки и установленных обстоятельствах.