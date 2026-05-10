Пьяный омич перевернулся на скутере с 4-летним ребёнком

В субботу, 9 мая 2026 года, авария, в которой пострадал маленький ребёнок, произошла в Омске. Около 14:20 часов в СНТ «Полёт-2» перевернулся скутер, на котором ехал 42-летний мужчина с 4-летним мальчиком.
По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель не имел прав. Более того — был пьян. Он не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП. Мужчине и пострадавшему ребёнку понадобилась помощь медиков.
На виновника аварии составили сразу несколько протоколов: за управление мопедом и перевозку пассажиров без мотошлемов, за нарушение правил перевозки пассажиров и за пьяную езду.
По факту ДТП проводится проверка.