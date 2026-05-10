Аварий с детьми на мотоциклах стало в два раза больше в Приморье

Цифры тревожные: только за четыре месяца 2026 года в крае случилось шесть ДТП с участием водителей мототранспорта, которым еще не исполнилось 16 лет. В каждой из этих аварий дети получили травмы разной степени тяжести. И это в два раза больше, чем за январь-апрель прошлого года.