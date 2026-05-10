После заморозков до −6°С Прикамье охватит волна тропического тепла из Азии

Ночь на 11 мая с вероятностью 100% будет самой холодной за май в Пермском крае, сообщает ГИС Центр ПГНИУ. А в среду, 13 мая, регион охватит волна тепла.
По информации метеорологов, сейчас Прикамье переживает пик холода, после которого предстоит потепление.
«В тылу циклона, который сейчас засыпает снегом Ханты-Мансийский АО, сегодня ночью поступила воздушная масса с Карского моря. Основной поток холода распространяется вдоль Урала», — рассказали в ГИС Центре ПГНИУ.
В результате на востоке края и на севере региона было серьезное похолодане: в 11 ч. 10 мая в Бисере и Чердыни градусник термометра опустился до −1°С. В соседней Свердловской области похолодало до 0 .
«К вечеру заток холода ослабеет и переместится восточнее. Благодаря усилению антициклона, смещающегося с северо-запада в сторону Татарстана, ожидается прояснение, холодный северо-западный ветер будет ослабевать», — рассказали специалисты.
При этом в Перми потеплеет +7°С. На севере же и востоке региона сохранится температура воздуха в районе +2…+4°С.
А в ночь на 11 мая грянут заморозки.
«Этот же антициклон обусловит очень холодную предстоящую ночь с повсеместными заморозками до −1…-6°С (особенно холодно опять же на востоке края)», — пояснили в ГИС Центре ПГНИУ. Эта ночь будет самой холодной за май.
Уже днем 11 мая воздух должен прогреться до +12…+15°С (кроме востока края, где до +10°С). Таким будет влияние антициклона.
Вторник будет последним прохладным днем, ночью в эти сутки возможны заморозки, но уже не такие сильные, как в понедельник. А днем будет +11…+16°С. По высотам же уже начнется заток тепла.
Мощная волна тепла придет в южную часть края в среду. Ее принесет блокирующий антициклон, который установится над Южным Зауралье. Тропический воздух придет в Прикамье из Средней Азии.
