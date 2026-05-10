Более пяти тыс. особей рыб и раков вернули в естественную среду обитания

Более пяти тысяч особей рыб и раков вернули в естественную среду обитания. Об этом сообщили в донской полиции.
В Весёловском районе полицейские совместно с представителями ГИМС и Рыбоохраны выпустили в воду рыбу и раков, ранее выловленных браконьерами. Во время рейда правоохранители задержали мужчину и женщину. Ущерб природе составил около 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Также правоохранители выявили 140 многозаходных ловушек, в которых находилось более 5 тысяч раков и рыб различных видов. Составлено пять административных протоколов.