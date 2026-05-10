В Ленобласти катер врезался в берег, пострадали две женщины

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в акватории Невы вблизи села Отрадное.
«Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров», — говорится в сообщении.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило, что пострадали две женщины, находившиеся на борту маломерного судна. Характер полученных травм не уточняется.
Ведомство также начало проверку по факту произошедшего.