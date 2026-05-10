В Екатеринбурге мужчина вышел из больницы и бесследно исчез

В Екатеринбурге пропал 69-летний мужчина. Николая Юмашева ищут с 8 мая. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», в тот день доставили в больницу на скорой помощи, но от помощи врачей он отказался и самовольно ушел на улицу.
— Последний раз он попал на камеры недалеко от больницы в Компрессорном микрорайоне, к сожалению, по ним невозможно точно определить, куда он пошел, — рассказали волонтеры.
В первую же ночь добровольцы осматривали улицы в районе пропажи мужчины, но найти его не смогли.
На момент пропажи Николая Юмашев был одет в черную куртку, светлую футболку, синие джинсы.
Мужчина высокого роста — 180 см, худощавый, может выглядеть дезориентированным. Если вы видели похожего человека, позвоните по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или в 112.