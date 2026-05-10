Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике оштрафовали более 20 водителей, катающихся в «Маркотхе»

Государственные инспекторы за первый день рейда на территории природного парка «Маркотх» оштрафовали более 20 мотоциклистов и автомобилистов, нарушивших запрет на въезд в леса на транспорте. Об этом сообщает администрация Геленджика.

Источник: пресс-служба администрации Геленджика

В природном парке «Маркотх» начались рейды по защите заповедной территории. Их проводят краевая дирекция природных парков совместно со специалистами Краснодаркрайохоты и регионального управления особо охраняемых территорий.

«Самое распространенное нарушение — въезд на территорию парка на автомобилях и мотоциклах, который запрещён Положением о природном парке. С 30 апреля приказом Министерства природных ресурсов введен дополнительный запрет на въезд в леса любых транспортных средств. Уже в первый день рейда инспекторы провели профилактические беседы, составили более 20 протоколов об административных правонарушениях. Штраф по ним составляет от трех до четырех тысяч рублей. Несколько единиц мототехники изъято», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рейды по «Маркотху» продолжатся в течение всего лета.