В Бисерти из-за крупного пожара ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Бисерти из-за пожара, уничтожившего 7 домов.

Источник: Комсомольская правда

В уральском поселке Бисерть из-за крупного пожара, в котором сгорело 7 домов, ввели режим ЧС. Утром 10 мая на улице Советская загорелся один из частных домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома, а также на дома на соседней улице Малышева.

Пострадавших в пожаре нет. У одной женщины поднялось давление — ей оперативно оказали необходимую помощь. Причина пожара пока неизвестна. К 14:00 пожар бил локализован.

— Было принято решение о введении на территории Бисерти режима чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня. Это необходимая мера, которая позволяет нам оперативно задействовать все ресурсы для ликвидации последствий стихии и оказания помощи людям, — сообщила глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева.

По данным Департамента информационной политики Свердловской области, в сгоревших домах проживало 10 человек. Жильцы уже обратились за материальной помощью. При этом, от размещения в подготовленном пункте (ПВР) люди отказались, решив на время остановиться у родственников.

В тушении пожара задействованы 94 человека и 28 единиц техники.

Ситуация находится на контроле у губернатора Свердловской области. Установление обстоятельств и причин пожара — на контроле у прокуратуры.