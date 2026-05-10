В ошейник коту из Пермского края прилетели пули

Пули прилетели в ошейник коту из Пермского края.
Об этом сообщили хозяева животного в соцсетях.
«Кот пришёл домой, начали осматривать от клещей, а в ошейнике пуля, и не одна!» — рассказали владельцы животного в паблике «Подслушано Нижние муллы. Петровка».
Хозева кота предположили, что его пытались подстрелить. На фотографии, которую опубликовали владельцы животного в соцсетях, показана пуля от пневматического оружия, обладающая высокой пробивной способностью.
«Какой-то умник возомнил себя крутым, отстреливает животных», — рассказали владельцы.
Напомним, ранее жители Прикамья рассказывали, что обнаружили в парке кусочки сосисок, проткнутые иглами.