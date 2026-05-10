Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области

Авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. «К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал губернатор в телеграм-канале.
Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их количество Хоценко не уточнил.
«По моему поручению оказание помощи контролируют министр здравоохранения Дмитрий Анатольевич Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Леонтьевич Кубиц и глава района Иван Иванович Куцевич», — добавил он.
По данным регионального МВД, один ребенок скончался на месте, еще семеро доставлены в больницу. Всего в автобусе находились восемь детей.
Ведомство уточнило, что в 16:30 в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о ДТП, в котором пострадали дети.
По предварительным данным, в районе 519-го км автодороги Тюмень — Омск столкнулись школьный автобус «ГАЗель» и большегрузный автомобиль.
