Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области

Автобус с детьми попал в ДТП в Омской области, один ребенок погиб, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Соцсети

Авария произошла на трассе в сторону Тюкалинска. «К огромному горю, один ребенок погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика», — написал губернатор в телеграм-канале.

Пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их количество Хоценко не уточнил.

«По моему поручению оказание помощи контролируют министр здравоохранения Дмитрий Анатольевич Маркелов, министр региональной безопасности Алексей Леонтьевич Кубиц и глава района Иван Иванович Куцевич», — добавил он.

По данным регионального МВД, один ребенок скончался на месте, еще семеро доставлены в больницу. Всего в автобусе находились восемь детей.

Ведомство уточнило, что в 16:30 в дежурную часть МО МВД России «Тюкалинский» поступило сообщение о ДТП, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в районе 519-го км автодороги Тюмень — Омск столкнулись школьный автобус «ГАЗель» и большегрузный автомобиль.

Материал дополняется