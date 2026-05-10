В Петербурге задержали пьяного мужчину, пытавшегося помешать скорой помочь человеку

Инцидент произошел возле парка Сосновка.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали агрессора, пытавшего помешать работе скорой помощи. Инцидент произошел 8 мая около 21:00 возле парка Сосновка в Выборгском районе. Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, медики приехали на вызов для оказания помощи мужчине, который почувствовал себя плохо на улице.

— Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего, но его нетрезвый знакомый отказался покидать место происшествия, — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина вел себя агрессивно и попытался силой проникнуть в салон скорой помощи, повредив замок на сдвижной форточке.

36-летнего нарушителя задержали росгвардейцы. К слову, ранее он уже имел административные проблемы за употребление алкоголя в общественных местах. После этого медики смогли госпитализировать нуждающегося в помощи мужчину.

Задержанного доставили в отдел полиции.