Пожар в складских зданиях в Свердловской области локализовали

«Пожар локализован на площади 4 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в Дегтярске в Свердловской области на территории предприятия в воскресенье возник крупный пожар: горят два складских и одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара составляет 3850 квадратных метров.
Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует, к тушению привлечены порядка 50 человек и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.
