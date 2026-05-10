В Волжском вход в редакцию газеты залили кровью

Происшествие случилось в Волжском 8 мая. Как рассказали в редакции.

Происшествие случилось в Волжском 8 мая. Как рассказали в редакции газеты «Волжская правда», неизвестный разбил стекло на входной двери в редакцию, в буквальном смысле слова залив все вокруг кровью.

Руководство газеты обратилось в полицию. Однако неожиданно на связь с редакцией вышел сам виновник. Он сообщил по телефону, что разбил стекло, будучи в алкогольном опьянении, и сожалеет о случившемся. По его словам, он проходил мимо офиса редакции и на эмоциях ударил кулаком в дверь, не подумав о последствиях. А они для него едва не оказались фатальными. Мужчина получил многочисленные порезы вен, сухожилий и артерии. И был госпитализирован в реанимацию.

Представителей редакции он заверил, что возместит причиненный ущерб, как только поправится.

Фото ДТП и ЧП Волжский t.me.