В Перми затапливает арт-объект «Счастье не за горами»

Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми вновь подтопило. Об сообщил в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.
«Уровень воды в Каме поднялся — КамГЭС ведет её сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит. Подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме», — пояснил руководитель в своем канале в МАХ.
В то же время, он попросил жителей Перми соблюдать меры предосторожности во время прогулок по набережной: не подходить близко к берегу, воздержаться от спуска к воде и внимательно следить за детьми.
