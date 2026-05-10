В Перми затапливает арт-объект «Счастье не за горами»

Пермяков просят не приближаться к воде.

Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной Перми вновь подтопило. Об сообщил в соцсетях глава Перми Эдуард Соснин.

«Уровень воды в Каме поднялся — КамГЭС ведет её сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит. Подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме», — пояснил руководитель в своем канале в МАХ.

В то же время, он попросил жителей Перми соблюдать меры предосторожности во время прогулок по набережной: не подходить близко к берегу, воздержаться от спуска к воде и внимательно следить за детьми.

Ранее пермякам рассказали о половодье-2026.