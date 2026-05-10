Глава СКР назвал волокитой расследование гибели рабочего под ЛЭП в Самарской области

Ведомство отмечает, что в приемную главы СКР в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Самарской области, сообщив о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти ее супруга в пгт Волжском. По данным СКР, в августе прошлого года машинист автокрана при перемещении металлических конструкций на территории объекта, строящегося в охранной зоне ЛЭП, допустил их соприкосновение с находившимися под напряжением проводами. В результате супруг заявительницы, осуществлявший монтажные работы по устной договоренности с представителями подрядной организации, получил удар током и скончался на месте происшествия. В СУ СКР по Самарской области с сентября 2025 года по факту гибели рабочего расследуется уголовное дело, но «до настоящего времени никто к ответственности не привлечен», отмечает ИЦ СКР.