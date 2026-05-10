В Омской области егерь спас на пожаре семью с тремя детьми

ЧП произошло в ночь с 9 на 10 мая 2026 года в Горьковском районе. Инспектор Управления по охране животного мира Юрий Зырянов во время рейда заметил с трассы дым. Отправившись на место, он увидел, что загорелся двор у частного дома в деревне Кирсаново, огонь мог вот-вот перекинуться на жилую постройку.
Егерь стал будить хозяев, но те крепко спали. Помогли достучаться проснувшиеся соседи. Жители деревни начали тушить пожар подручными средствами: песком и водой из бочек.
«Прибывшие вскоре подразделения пожарной охраны полностью ликвидировали возгорание, — рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира Омской области. — В результате никто не пострадал, а жилой дом остался цел».