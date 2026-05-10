Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области егерь спас на пожаре семью с тремя детьми

Он вовремя заметил дым и разбудил спящих хозяев.

Источник: Om1 Омск

ЧП произошло в ночь с 9 на 10 мая 2026 года в Горьковском районе. Инспектор Управления по охране животного мира Юрий Зырянов во время рейда заметил с трассы дым. Отправившись на место, он увидел, что загорелся двор у частного дома в деревне Кирсаново, огонь мог вот-вот перекинуться на жилую постройку.

Егерь стал будить хозяев, но те крепко спали. Помогли достучаться проснувшиеся соседи. Жители деревни начали тушить пожар подручными средствами: песком и водой из бочек.

«Прибывшие вскоре подразделения пожарной охраны полностью ликвидировали возгорание, — рассказали в пресс-службе Управления по охране животного мира Омской области. — В результате никто не пострадал, а жилой дом остался цел».