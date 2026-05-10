На дорогах Казани за сутки погиб один человек и трое пострадали

За минувшие сутки на дорогах Казани произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили ранения, один — погиб. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Трагедия случилась в Кировском районе. Там при перестроении столкнулись автомобиль и мотоцикл. Оба водителя не выбрали безопасную скорость, что не позволило им контролировать ситуацию. Мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда медиков.
Еще два столкновения зарегистрированы в Советском и Приволжском районах. В первом случае водитель не уступил дорогу автомобилю на главной, во втором — при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил встречный транспорт.
Всего в дежурную часть поступило 90 сообщений о ДТП, из них 39 оформлены в центрах европротокола, 29 — непосредственно на месте сотрудниками Госавтоинспекции.
В ходе рейдов задержано 12 водителей в состоянии опьянения и шестеро автомобилистов без прав. К административной ответственности привлечены водители автобусов, такси, мотоциклов и средств индивидуальной мобильности. Шесть человек доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.