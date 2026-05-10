На дорогах Казани за сутки погиб один человек и трое пострадали

Трагедия случилась в Кировском районе. Там при перестроении столкнулись автомобиль и мотоцикл. Оба водителя не выбрали безопасную скорость, что не позволило им контролировать ситуацию. Мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда медиков.