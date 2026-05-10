Семья пострадала из-за распыления химвещества в поезде в пригороде Токио

Инцидент произошел 10 мая около 16:30 (10:30 мск). Поезд следовал в город Такасаки в префектуре Гумма. Пассажиры поезда сообщили экстренным службам, что в поезде распылили химическое вещество. 35-летняя женщина уточнила, что у нее возникло раздражение горла. Пассажирку, ее мужа, и их годовалого ребенка доставили в больницу.