Жители двух населенных пунктов Прикамья остаются без света после шторма

Жители двух населенных пунктов Пермского края остаются без света после шторма, оборвавшего провода ЛЭП 9 мая.
«Частичное отключение электроснабжения осталось в 2-х населенных пунктах. Работы ведутся, срок устранения — 10 мая», — пояснили в МЧС по Пермскому краю.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за штормового ветра были обесточены дома в 13 населенных пунктах Прикамья, без света остались 280 человек.
