После смертельной аварии со школьным автобусом в Омской области завели уголовное дело

В пресс-службе СУ СК России по Омской области сообщили, что по факту смертельной аварии со школьным автобусом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
«Следственными органами будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за транспортировку детей на спортивное мероприятие», — добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня около 16:30 в районе 519-го километра трассы «Тюмень — Омск» столкнулись школьная «ГАЗель» и фура. От удара микроавтобус вылетел в кювет.
Известно, что в «ГАЗели» возвращались с соревнований восемь детей, 12-летний мальчик погиб на месте до приезда скорой помощи.