В ДТП под Омском число пострадавших выросло до девяти

ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с участием грузовика и школьного автобуса в Омской области, где погиб ребенок, были семь детей, водитель и женщина-сопровождающая, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе «ГАЗель» из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.

«Пострадали водитель “ГАЗели”, школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15−17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.