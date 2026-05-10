В ДТП под Омском число пострадавших выросло до девяти

ДТП произошло в 16.30 (13.30 мск) на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между городом Тюкалинском и деревней Малиновкой Омской области. Дети ехали на автобусе «ГАЗель» из Тюкалинска. Школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один ребенок погиб на месте.
«Пострадали водитель “ГАЗели”, школьная сопровождающая, а также семь детей в возрасте 15−17 лет. Один 12-летний мальчик погиб. Дети находились на соревнованиях по футболу и волейболу в городе Тюкалинск», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося. Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.