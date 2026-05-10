Бывший тесть заявил на казахстанца в полицию из-за 14 аудиосообщений

Из обвинения следует, что сельчанин звонил отцу бывшей жены, но тот не взял трубку. Тогда вспыльчивый молодой человек записал ему 14 аудиосообщений с разными угрозами.
Мужчина реально опасался за свою жизнь и подал заявление на бывшего зятя в полицию.
По делу провели психолого-филологическое исследование, в результате эксперт установил, что в угрозах действительно было обещание причинить неприятность адресату.
Сам автор угроз не стал отрицать, что на записи его голос, лишь отметил, что все это сказал в порыве гнева и не собирался делать плохо бывшему тестю.
Тем не менее, факт угроз был доказан, а эти действия подпадают под уголовный проступок. К тому же у потерпевшего было достаточно оснований опасаться приведения угроз в исполнение, отмечается в приговоре.
Суд признал обвиняемого в совершении угрозы виновным и приговорил его к 60 часам общественных работ.