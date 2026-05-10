Волжанин разбил дверь в редакцию газеты и оставил кровавый след

Повреждения обнаружил сотрудник издания, который пришёл на дежурство 9 мая.

Редакция газеты «Волжская правда» подверглась нападению нетрезвого местного жителя. Мужчина разбил стекло входной двери и оставил на полу коридора кровавые следы.

Повреждения обнаружил сотрудник издания, который пришёл на дежурство 9 мая, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Волжский». Журналист увидел осколки и пятна крови на полу, стёклах и двери.

Молодой человек уже повинился: вечером 8 мая он бродил в нетрезвом виде по городу и ссорился с собеседником по телефону. Злость он выместил на двери, повредив при этом руку. Ночь ему пришлось провести в больнице, где его зашивали медики — повреждены были не только ткани, но и сосуды.

Дебошир уже подтвердил, что возместит причинённый редакции ущерб.

Дебошир уже подтвердил, что возместит причинённый редакции ущерб.