В Воронеже ищут неизвестных, забивших ежа палками

В случае подтверждения факта убийства возможно возбуждение уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже группа неизвестных забила палками ежа. Инцидент произошёл 8 мая около детского сада на улице Краснозвёздная. Историей поделились в Центре охраны животных «Наша природа».

«Это чистое, циничное и жестокое преступление, совершённое там, где каждый день играют дети, которые могли стать свидетелями этой расправы», — говорится в сообщении.

Зоозащитники пытаются получить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на ближайших домах. Также они просят откликнуться свидетелей «расправы». Готовится коллективное заявление в полицию.

В случае подтверждения факта убийства ежа возможно возбуждение уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.