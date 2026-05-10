Очевидцы винят в ДТП с детьми под Омском «трассу смерти»

Крупная авария с школьным автобусом в Омской области произошла за пять километров до поворота на село Малиновка, куда ехали дети, сообщили «РГ» очевидцы происшествия. По мнению наших собеседников, один из водителей мог выехать на встречную полосу, а на столь узкой дороге избежать столкновения почти невозможно.