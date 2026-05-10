Очевидцы винят в ДТП с детьми под Омском «трассу смерти»

Крупная авария с школьным автобусом в Омской области произошла за пять километров до поворота на село Малиновка, куда ехали дети, сообщили «РГ» очевидцы происшествия. По мнению наших собеседников, один из водителей мог выехать на встречную полосу, а на столь узкой дороге избежать столкновения почти невозможно.

«Этот участок дороги еще называют “трассой смерти”, — рассказал “РГ” один из местных жителей. — Отбойника на трассе нет, выезд на встречу — почти верная гибель».

Желтый автобус «ГАЗон», на котором дети возвращались в Малиновку с соревнований в райцентре Тюкалинске, уже въехал на территорию своего муниципалитета — оставалось буквально 15 минут пути. В этот момент произошло столкновение с встречной фурой DAF. Кто именно выехал на встречку, пока неясно.

По словам свидетелей, удар пришелся в середину фургона, микроавтобус, ехавший без сопровождения, отнесло в кювет, длинномер же остановился на обочине. По данным «Российской газеты», попавший в ДТП тягач DAF был выпущен в 2020 году и оснащен всеми необходимыми современными системами безопасности. Машина принадлежит транспортной компании из Рязанской области.

Напомним, что в аварии пострадали по меньшей мере семеро детей, 12-летний мальчик погиб. Местное подразделение СК возбудило уголовное дело.

СК