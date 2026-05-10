На юге Волгограда задержали двух закладчиков с 350 г прегабалина

В Кировском районе Волгограда задержали двоих жителей Волжского с крупной партией наркотиков. 27-и и 28-летний парни через оборудованные тайники с закладками пытались сбыть сильнодействующие вещества наркозависимым лицам. В автомобиле у парочки нашли четыре свертка с веществом белого цвета и мобильный телефон с указанием мест тайников с закладками.
Изъято почти 350 граммов запрещенного вещества, которое, согласно заключению экспертов, является сильнодействующим прегабалином. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело — им грозит срок до 8 лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.