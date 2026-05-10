Против жительницы Уфы, пропивавшей детское пособие, завели дело

Ранее прокуратура региона сообщала, что социальные службы изъяли пятерых детей от 3 до 15 лет у уфимки, злоупотреблявшей спиртным. Как сообщили в региональном СУСК, нарушение удалось выявить благодаря мониторингу социальных медиа. По данным ведомства, женщина систематически злоупотребляла алкоголем и расходовала детские пособия на личные нужды, не обеспечивая детей едой и одеждой. В ведомстве отметили бездействие сотрудников органов опеки, которые не приняли мер по защите детей, несмотря на очевидные признаки их неблагополучия.
«По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщает СУСК.