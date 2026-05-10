Против жительницы Уфы, пропивавшей детское пособие, завели дело

Ранее прокуратура региона сообщала, что социальные службы изъяли пятерых детей от 3 до 15 лет у уфимки, злоупотреблявшей спиртным. Как сообщили в региональном СУСК, нарушение удалось выявить благодаря мониторингу социальных медиа. По данным ведомства, женщина систематически злоупотребляла алкоголем и расходовала детские пособия на личные нужды, не обеспечивая детей едой и одеждой. В ведомстве отметили бездействие сотрудников органов опеки, которые не приняли мер по защите детей, несмотря на очевидные признаки их неблагополучия.