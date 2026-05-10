Бастрыкин заинтересовался жалобами на счета за электричество в Выксе

Следователи проверяют информацию о возможном мошенничестве при начислении платы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверку после сообщений о возможных нарушениях при начислении платы за электроэнергию в Выксе Нижегородской области. В социальных сетях жители рассказали, что пожилым людям приходят завышенные счета за электричество, потребленное на общедомовые нужды. По словам горожан, в платежках могли оказаться и долги неплательщиков, которые распределили между другими жильцами, сообщили в Информационном центре СК России.

В настоящее время в региональном управлении Следственного комитета проводится проверка по статье о мошенничестве. Сейчас следователи выясняют, насколько достоверна опубликованная информация и действительно ли при начислении платы были допущены нарушения.

Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах.

Если факты подтвердятся, действиям причастных лиц дадут правовую оценку. Пока проверочные мероприятия продолжаются.