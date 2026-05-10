Сильные дожди в Алматы: службы работают в усиленном режиме

Об заявили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.
Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб и подрядных организаций.
«На дежурство выведены 104 единицы спецтехники, 74 мотопомпы, 12 ассенизаторских машин, 75 оперативных бригад в составе 425 дорожных рабочих, а также подготовлено 2300 мешков с песком. Дополнительно организовано дежурство Службы спасения Алматы, оснащенной ассенизаторской техникой и 15 мотопомпами. По линии ДЧС города задействованы 53 единицы спецтехники и 240 человек личного состава», — говорится в сообщении.
Всего суточный выход составляет 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц спецтехники, включая силы ГКП «Алматы Тазалық» и подрядных организаций.
Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана.