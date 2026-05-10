Сильные дожди в Алматы: службы работают в усиленном режиме

В Алматы продолжаются дожди, которые, по прогнозу, сохранятся до полудня 12 мая. По данным РГП «Казгидромет», ожидаются умеренные и сильные осадки, грозы, а также порывы ветра до 15−20 м/с. 11 мая местами прогнозируются сильные дожди и усиление ветра до 18 м/с, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об заявили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб и подрядных организаций.

«На дежурство выведены 104 единицы спецтехники, 74 мотопомпы, 12 ассенизаторских машин, 75 оперативных бригад в составе 425 дорожных рабочих, а также подготовлено 2300 мешков с песком. Дополнительно организовано дежурство Службы спасения Алматы, оснащенной ассенизаторской техникой и 15 мотопомпами. По линии ДЧС города задействованы 53 единицы спецтехники и 240 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Всего суточный выход составляет 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц спецтехники, включая силы ГКП «Алматы Тазалық» и подрядных организаций.

Ранее синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях Казахстана.