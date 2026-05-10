Власти Целины прокомментировали акт вандализма на кладбище

Власти Целины прокомментировали акт вандализма на местном кладбище. Информация опубликована на интернет-площадках администрации муниципалитета.
Вандалов, разбивших кресты и испортивших флаги на могилах героев СВО, ищут правоохранители. Ранее местные жители пожаловались, что в ночь на 10 мая неизвестные осквернили захоронения бойцов специальной военной операции.
«К большому сожалению, сегодня ночью на территории нового кладбища посёлка Целина неизвестные лица совершили акт осквернения мест захоронения участников специальной военной операции. Просим жителей района при наличии информации, способствующей расследованию, обращаться в отдел МВД России по Целинскоиу району», — сказано в сообщении администрации.
Добавим, обращаться следует по телефону 102.