Власти Целины прокомментировали акт вандализма на кладбище

«К большому сожалению, сегодня ночью на территории нового кладбища посёлка Целина неизвестные лица совершили акт осквернения мест захоронения участников специальной военной операции. Просим жителей района при наличии информации, способствующей расследованию, обращаться в отдел МВД России по Целинскоиу району», — сказано в сообщении администрации.