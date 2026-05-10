Информацию о загадочной смерти уроженки Казахстана в Турции прокомментировали в МИД

Как сообщает издание Antalya bugün, в Анталье в своем доме было найдено тело женщины из Казахстана. Инцидент произошел на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома.
По предварительным данным, муж обнаружил бездыханное тело 43-летней «гражданки Казахстана» и сообщил об этом в службу экстренной помощи. На место были направлены медицинские бригады и полиция.
Муниципальный врач счел смерть подозрительной, что послужило поводом для направления по адресу следственных групп и прокурора.
После завершения всех работ тело женщины было доставлено в морг для установления причины смерти.
Отмечается, что у погибшей есть 7-летняя дочь.
Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в МИД Казахстана, отметив, что женщина не является гражданкой РК.
«По имеющимся данным, она гражданка Турции и была замужем за гражданином Турции», — отметили в пресс-службе ведомства.