Источник: погибший в ДТП под Омском мальчик был самым младшим в группе

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка произошло ДТП, в котором погиб один ребенок, еще семь детей пострадали. В СУ СК позже уточнили, что среди пострадавших также водитель и женщина-сопровождающая. В ведомстве добавили, что дети ехали на автобусе «ГАЗель» из Тюкалинска, где были на соревнованиях по футболу и волейболу.
«Погибший ребенок был младше всех остальных. Ему 12 лет, остальным по 15−17. Дело в том, что его взяли на замену 16-летнему мальчику перед соревнованиями», — сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.