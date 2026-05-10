Источник: погибший в ДТП под Омском мальчик был самым младшим в группе

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка произошло ДТП, в котором погиб один ребенок, еще семь детей пострадали. В СУ СК позже уточнили, что среди пострадавших также водитель и женщина-сопровождающая. В ведомстве добавили, что дети ехали на автобусе «ГАЗель» из Тюкалинска, где были на соревнованиях по футболу и волейболу.