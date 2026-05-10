Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: погибший в ДТП под Омском мальчик был самым младшим в группе

ОМСК, 10 мая — РИА Новости. Мальчик, который погиб в ДТП на трассе в Омской области, был самым младшим в группе, ехавшей с соревнований, его взяли на них, чтобы он заменил другого школьника, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры агентству сообщили, на 519-м километре трассы Тюмень — Омск между населенными пунктами Тюкалинск и Малиновка произошло ДТП, в котором погиб один ребенок, еще семь детей пострадали. В СУ СК позже уточнили, что среди пострадавших также водитель и женщина-сопровождающая. В ведомстве добавили, что дети ехали на автобусе «ГАЗель» из Тюкалинска, где были на соревнованиях по футболу и волейболу.

«Погибший ребенок был младше всех остальных. Ему 12 лет, остальным по 15−17. Дело в том, что его взяли на замену 16-летнему мальчику перед соревнованиями», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Губернатор Омской области Виталий Хоценко уточнил, что пострадавшим в аварии оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.