Спасатели нашли погибшего после ЧП с лодкой в Башкирии

В Башкирии на реке Белой перевернулась моторная лодка с тремя мужчинами. Один человек погиб, сообщили в МЧС республики.
Инцидент произошел в Благовещенске в районе затона. По данным спасателей, после опрокидывания лодки двое мужчин смогли самостоятельно выбраться на берег.
На поиски третьего пассажира выехали сотрудники экстренных служб. Позже 41-летнего мужчину обнаружили в воде без признаков жизни.
В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливают следственные органы.
