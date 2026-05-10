В Томской области лодка перевернулась на реке Назинская, три человека пропали

В Томской области три человека пропали без вести после опрокидывания лодки на реке Назинская. Об этом сообщила газета «КП-Томск» со ссылкой на областную транспортную прокуратуру.
«По предварительным данным, в ночное время в окрестностях села Назино в акватории реки Назинская опрокинулась лодка. На борту находились четверо человек», — говорится в публикации.
По данным издания, одному из них удалось спастись самостоятельно — выбраться на берег. Остальных людей ищут. Их местонахождение до настоящего времени неизвестно.
Как писал сайт KP.RU, 27 апреля стало известно, что топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер погиб в Волгоградской области. Он и еще двое рыбаков утонули в акватории Волги в Светлоярском районе. Трагедия произошла еще 24 апреля, когда четверо мужчин в возрасте от 62 до 75 лет возвращались на лодке домой после рыбалки, после чего перестали выходить на связь. Предположительно, плавсредство перевернулась на реке.